02 марта 2026
Экономика

Страны OPEC+ договорились об увеличении добычи нефти

Нефть и газ
время публикации: 02 марта 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 10:59
Страны OPEC+ договорились об увеличении добычи нефти
AP Photo/Lisa Leutner

Страны нефтяного картеля OPEC+ договорились в воскресенье, 1 марта, об увеличении добычи нефти на 206 000 баррелей в сутки начиная с апреля.

Хотя в OPEC+ входят 22 страны, в воскресном заседании приняли участие лишь восемь членов картеля - Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман, которые с 2023 года реализует отдельный пакет добровольных дополнительных сокращений добычи.

"Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и здоровые текущие фундаментальные показатели рынка, что отражается в низком уровне запасов нефти, восемь стран-участниц приняли решение возобновить сворачивание дополнительных добровольных сокращений в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года, и согласовали корректировку добычи на 206 тысяч баррелей в сутки", - говорится в совместном заявлении.

