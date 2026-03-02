Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Саудовской Аравии

Согласно поступающей из Саудовской Аравии информации, иранский беспилотник "Шахед-136" нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива.

На предприятии, принадлежащем компании Aramco, возник пожар, который удалось взять под контроль.

Рас-Таннура – важнейший центр энергетической отрасли Саудовской Аравии. Здесь расположено множество предприятий и нефтеналивной терминал, по которому экспортируется нефть с расположенных на востоке королевства месторождений.

Речь идет о значительной эскалации конфликта со стороны Ирана. Удар демонстрирует решимость режима аятолл к энергетическому шантажу международного сообщества.