02 марта 2026
Ближний Восток

Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Саудовской Аравии

Война с Ираном
Иран
Нефть и газ
Саудовская Аравия
время публикации: 02 марта 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 09:41
Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Саудовской Аравии
AP Photo/Amr Nabil

Согласно поступающей из Саудовской Аравии информации, иранский беспилотник "Шахед-136" нанес удар по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива.

На предприятии, принадлежащем компании Aramco, возник пожар, который удалось взять под контроль.

Рас-Таннура – важнейший центр энергетической отрасли Саудовской Аравии. Здесь расположено множество предприятий и нефтеналивной терминал, по которому экспортируется нефть с расположенных на востоке королевства месторождений.

Речь идет о значительной эскалации конфликта со стороны Ирана. Удар демонстрирует решимость режима аятолл к энергетическому шантажу международного сообщества.

