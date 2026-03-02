"Эль-Аль" опубликовал план эвакуации застрявших за границей

Авиакомпания "Эль-Ал" объявила о начале подготовки к операции по эвакуации израильтян, застрявших за границей, которая стартует сразу после открытия аэропорта Бен-Гурион.

На первом этапе компания готовится выполнить рейсы эвакуации из ключевых направлений: США - Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес; Восток - Бангкок, Пхукет; Европа - Ларнака, Афины, Рим, Милан, Париж, Будапешт, Тбилиси, София, Варшава, Бухарест, Мадрид, Лондон, Барселона, Женева, Амстердам, Мюнхен и Цюрих.

Эвакуационные рейсы для пассажиров "Эль-Аль" и "Сандор", чьи рейсы были отменены, будут выполняться без дополнительной платы; в открытую продажу билеты поступят лишь после эвакуации всех клиентов.

"Эль-Аль" также рассматривает возможность выполнения рейсов на самолетах компании KLAS JET в Табу или Акабу - при условии получения соответствующих разрешений от профильных органов безопасности.

Эти рейсы будут выполняться из ближайших европейских направлений и будут бесплатными для заинтересованных клиентов "Эль-Аль" и "Сандор".