x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 22:12
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Аркия" представила зимнее расписание полетов, "Кишрей Теуфа" - полеты в Лапландию

Авиация
время публикации: 02 сентября 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 21:14
"Аркия" представила зимнее расписание полетов, "Кишрей Теуфа" - полеты в Лапландию
Tomer Neuberg/Flash90

Израильская авиакомпания "Аркия" представила осенне-зимнее расписание полетов, в котором будут 250 рейсов в неделю и 25 различных маршрутов, включая Дальний Восток и Северную Америку.

Авиакомпания будет выполнять по пять рейсов в неделю в Париж и столько же в Лондон (Санстед).

Также будут выполняться рейсы в Рим, Милан, Амстердам, Барселону, Лиссабон, Мюнхен, Афины, Салоники, Будапешт, Прагу, Софию, Ларнаку, Тбилиси, Батуми, Бангкок, Ханой, Коломбо и Нью-Йорк.

Кроме того, в горнолыжный сезон 2025-2026 "Аркиа" будет выполнять специальные рейсы в Гренобль для компании Club Med, и рейсы в Лион и Гренобль для компании Penguin.

Между тем, туристическая компания "Кишрей Теуфа" объявила о турах в Лапландию с февраля по апрель, которые будет обслуживать авиакомпания "Исраэйр".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook