"Исраэль а-Йом": Нетаниягу приостановил газовое соглашения из-за нарушения Египтом мирного договора

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу велел министру энергетики Эли Коэну не продвигать без его разрешения утверждение нового соглашения о поставке газа Египту, подписанное несколько недель назад консорциумом "Левиатан", сообщает "Исраэль а-Йом".

Согласно изданию, Нетаниягу решил притормозить утверждение сделки, чтобы использовать ее в качестве инструмента давления и вынудить Египет устранить нарушения оборонного протокола к мирному договору от 1979 года.

В последние годы Египет построил на Синайском полуострове инфраструктуру, нарушающую условия оборонного протокола. В частности, ранее сообщалось, что Египет построил на Синае туннели, способные служить складами оружия, удлинил взлетно-посадочные полосы аэродромов и ввел пехотные и танковые силы сверх разрешенного без согласия Израиля. Кроме того, он прекратил пускать на объекты международную группу наблюдателей под командованием США.

Египет на текущий момент зависит от израильского газа. Когда во время операции "Народ как лев" Израиль приостановил экспорт, в Египте возобновились отключения электроэнергии.