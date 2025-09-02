Импортеры вынуждены регистрировать на свое имя тысячи автомобилей, не проданных в течение года

В понедельник, 1 сентября, в министерстве транспорта были зарегистрированы около 9000 новых автомобилей. Как правило, регистрация осуществляется после продажи автомобиля импортером сразу на имя покупателя.

Однако в этот раз большая часть автомобилей не была продана на самом деле, а зарегистрирована импортерами на свое имя в качестве первого собственника, поскольку импортеры не смогли продать их в течение года.

В последние месяцы 2024 года импортеры закупили значительный запас автомобилей, чтобы избежать повышения налога на покупку в январе 2025 года, однако ухудшившиеся рыночные условия не позволили реализовать весь запас.

Это означает, что в ближайшие месяцы ожидается появление на рынке большого количества автомобилей с "нулевым пробегом" по сниженным ценам.