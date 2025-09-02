x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 10:00
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Импортеры вынуждены регистрировать на свое имя тысячи автомобилей, не проданных в течение года

Автомобили
Импорт и экспорт
время публикации: 02 сентября 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 09:21
Импортеры вынуждены регистрировать на свое имя тысячи автомобилей, не проданных в течение года
Flash90

В понедельник, 1 сентября, в министерстве транспорта были зарегистрированы около 9000 новых автомобилей. Как правило, регистрация осуществляется после продажи автомобиля импортером сразу на имя покупателя.

Однако в этот раз большая часть автомобилей не была продана на самом деле, а зарегистрирована импортерами на свое имя в качестве первого собственника, поскольку импортеры не смогли продать их в течение года.

В последние месяцы 2024 года импортеры закупили значительный запас автомобилей, чтобы избежать повышения налога на покупку в январе 2025 года, однако ухудшившиеся рыночные условия не позволили реализовать весь запас.

Это означает, что в ближайшие месяцы ожидается появление на рынке большого количества автомобилей с "нулевым пробегом" по сниженным ценам.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook