США протестировали израильскую ракету в Ираке и в Польше

Бригада армейской авиации 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США провело в Ираке боевое испытание ракеты SPIKE NLOS производства израильского оборонного концерна "Рафаэль".

Согласно сообщению американских военных, "это важное событие произошло во время развертывания подразделения на Ближнем Востоке в рамках Объединенной оперативной группы".

По словам командира бригады, "ракета Spike NLOS значительно увеличивает радиус действия и точность поражения, которые может обеспечить подразделение, предоставляя командирам наземных сил важное преимущество".

Параллельно ракетные стрельбы с использованием Spike NLOS были проведены на на Центральном полигоне подготовки ВВС в Польше. Стрельбы проводились вертолетами 12-й авиационной бригады Армии США в сотрудничестве с инспекцией ВВС и министерства обороны Польши.

За испытаниями наблюдали представители более 10 стран, включая Италию, Великобританию, Германию, Канаду и Нидерланды, а также старшие командиры ВВС NATO.