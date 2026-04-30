Попытка оспорить отказ Банка Израиля обменять испорченные монеты обошлась истцу в 40 тысяч шекелей

В мае 2023 года израильский бизнесмен обратился в Банк Израиля с просьбой принять к обмену поврежденные монеты на сумму 210 тысяч шекелей, которые он купил у китайского металлоперерабатывающего предприятия, и доставил в Израиль через Гонконг, ОАЭ и Иорданию.

Центробанк отклонил просьбу, поскольку обратившийся не предоставил достаточных объяснений о происхождении денег, после чего бизнесмен обратился в суд.

В ходе судебного разбирательства, дошедшего до Верховного суда, истец утверждал, что за последние два десятилетия неоднократно проводил аналогичные операции и ни разу не был обязан давать какие-либо пояснения. По его мнению, единственным релевантным критерием является подлинность монет.

Однако судебная система приняла позицию Банка Израиля, настаивавшего на том, что предоставленные истцом сведения не позволяют отследить маршрут движения средств, сообщает 12-й канал ИТВ. Центробанк также заявил о наличии признаков возможного отмывания денег и финансирования терроризма, указав, что действует согласно новой процедуре и общепринятым международным стандартам в сфере противодействия отмыванию капиталов.

В итоге судьи Давид Минц, Алекс Штайн и Халед Кабуб поставили точку в разбирательстве, постановив, что учет соображений по предотвращению отмывания денег при рассмотрении заявок на обмен монет входит в компетенцию центробанка, и что ответы истца не устранили "красные флаги" относительно происхождения монет и маршрута их транспортировки.

На истца была возложена оплата судебных издержек в размере 40 тысяч шекелей.