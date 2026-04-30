Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после решения исключить Израиль из конкурса

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале, открытие которой запланировано на 9 мая, объявило о своей отставке.

В кратком заявлении члены жюри сообщили, что покидают свои посты с 30 апреля 2026 года, ссылаясь на ранее опубликованное "заявление о намерениях" от 22 апреля.

Речь идет о решении не рассматривать в конкурсе на "Золотого" и "Серебряного льва" страны, лидеры которых обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности. Фактически это касалось России и Израиля, что вызвало резонанс и критику. Организаторы биеннале не поддержали это решение жюри.

Министерство иностранных дел Израиля назвало этот шаг "бойкотом" и обвинило жюри в "загрязнении мира искусства". В заявлении, опубликованном в соцсети X, ведомство заявило, что "политизированное жюри превратило биеннале из открытого художественного пространства свободных идей в площадку ложной антиизраильской пропаганды".

Художник Белу-Симион Файнару, представляющий Израиль, также раскритиковал решение. По его словам, заявление жюри создает "враждебную и унизительную атмосферу" и ставит израильского участника в неравные условия. Он подчеркнул, что другие страны с серьезными нарушениями не были исключены, а само решение основано на "юридически слабых и произвольных основаниях".

Жюри возглавляла Соланж Оливейра Фаркас – основатель и художественный директор Associaçao Cultural Videobrasil. В его состав также входили кураторы и искусствоведы из разных стран.

Все члены жюри подписали спорное заявление, после чего приняли решение уйти в отставку.

Организаторы биеннале пока не прокомментировали дальнейшие шаги и состав нового жюри.