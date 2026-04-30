30 апреля 2026
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Россия провела первый испытательный запуск ракеты "Союз-5"

время публикации: 30 апреля 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 23:02
Roscosmos space corporation via AP

30 апреля вечером с космодрома "Байконур" состоялся первый испытательный запуск ракеты-носителя "Союз-5": Россия называет ее носителем с самым мощным жидкостным ракетным двигателем из существующих.

Как сообщает IXBT.com, в ходе старта обе ступени отработали без отклонений, габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию, после чего упал в заранее закрытом районе Тихого океана.

"Союз-5" должен привести к снижению стоимости выведения грузов: масса полезной нагрузки увеличена до 17 тонн, улучшена также точность выведения. Отмечается, что дополнительным преимуществом стало применение более экологичных компонентов топлива, что соответствует современным требованиям к ракетной технике.

