30 апреля 2026
последняя новость: 22:39
"Кан": несмотря на сложности с контрабандой, "Хизбалла" наращивает свой запас дронов

время публикации: 30 апреля 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 22:28
"Кан": несмотря на сложности с контрабандой, "Хизбалла" наращивает свой запас дронов
AP Photo/Hussein Malla, File

Ливанские СМИ, связанные с террористической организацией "Хизбалла", утверждают, что за последние месяцы группировка смогла накопить весьма значительный запас дронов.

Согласно еще одному сообщению, в прошлом месяце был ликвидирован один из участников цепочки их ввоза в Ливан – ливанский фотограф и режиссер, специализировавшийся на использовании беспилотников, сообщает в четверг, 30 апреля, новостная служба "Кан".

"Хизбалла" сталкивается с трудностями на маршрутах контрабанды из Сирии после падения режима Асада и по воздуху после прекращения авиасообщения с Ираном. Власти Ливана смогли конфисковать только один грузовик, перевозивший тысячи ударных беспилотников для "Хизбаллы".

С момента возобновления боевых действий в Ливане несколько человек погибли от попадания ударных беспилотников, включая троих военнослужащих и гражданского подрядчика минобороны.

