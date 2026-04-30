"Кан": несмотря на сложности с контрабандой, "Хизбалла" наращивает свой запас дронов

Ливанские СМИ, связанные с террористической организацией "Хизбалла", утверждают, что за последние месяцы группировка смогла накопить весьма значительный запас дронов.

Согласно еще одному сообщению, в прошлом месяце был ликвидирован один из участников цепочки их ввоза в Ливан – ливанский фотограф и режиссер, специализировавшийся на использовании беспилотников, сообщает в четверг, 30 апреля, новостная служба "Кан".

"Хизбалла" сталкивается с трудностями на маршрутах контрабанды из Сирии после падения режима Асада и по воздуху после прекращения авиасообщения с Ираном. Власти Ливана смогли конфисковать только один грузовик, перевозивший тысячи ударных беспилотников для "Хизбаллы".

С момента возобновления боевых действий в Ливане несколько человек погибли от попадания ударных беспилотников, включая троих военнослужащих и гражданского подрядчика минобороны.