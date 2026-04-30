Служба тыла рассматривает возможность отмены паломничества на гору Мерон

В Службе тылом рассматривают возможность полной отмены паломничества на гору Мерон – даже в том существенно ограниченном варианте, который ранее был утвержден и опубликован для общественности.

Как сообщает в четверг, 30 апреля, новостная служба "Кан", командующий Службой тыла провел срочную оценку ситуации после падения ракеты в Верхней Галилее – без воздушной тревоги.

План проведения паломничества на горе Мерон, который уже был утвержден и, как указано, может быть отменен, включает разрешение на проведение мероприятий в 10 различных зонах по всему комплексу, распределенных между могилой рабби Шимона бар Йохая, комплексом "Бней Акива", мошавом Мерон и расширенным комплексом паломничества. Часть зон ограничена числом участников менее 1500 человек в зависимости от размера территории и условий лицензирования.

Также план включает циклы подъема, так что в каждый час в Мерон смогут подниматься 1500 человек и оставаться там до двух часов. Этот план учитывает также временные буферные зоны безопасности, участников, жителей Мерона и окрестностей, распорядителей и представителей персонала – чтобы ни на одном этапе число участников паломничества не превышало 10200 человек.

Общее число участников паломничества составит 37,500 человек – 1500 человек в час в течение 25 часов – к которым добавятся жители Мерона и окрестностей. В соответствии с установленной политикой, план будет включать общий резерв служб безопасности в размере 25% в любой момент времени, чтобы обеспечить максимальную готовность к любому сценарию.