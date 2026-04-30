Семья катарского эмира продает усадьбу в Лос-Анджелесе за $400 млн

Катарская королевская семья Аль Тани выставила на продажу свою усадьбу в лос-анджелесском районе Бел-Эйр за 400 млн долларов, что делает ее самым дорогим жилым объектом, предлагаемым сегодня на американском рынке.

Запрашиваемая цена превышает исторический рекорд продажи жилой недвижимости в США более чем на 100 млн долларов. В 2019 году управляющий хедж-фондом Кен Гриффин купил пентхаус в Нью-Йорке за 238 миллионов долларов.

Аффилированная с семьёй Аль Тани структура приобрела земельный участок в 2010 году за 35 млн долларов. Поместье раскинулось примерно на 32 дунамах и предлагает около 6 500 кв. м жилой площади. Проектированием и строительством руководил экстравагантный архитектор Питер Марино.

Объект в Бел-Эйре строился более десяти лет, а его стоимость оценивается более чем в 350 млн долларов. Только на земляные работы и подготовку территории владелец потратил десятки миллионов долларов.

Поместье включает главный жилой дом и отдельный гостевой, в общей сложности 39 спален и 50 ванных комнат плюс девять туалетов. В главном доме – десять спален для членов семьи и ещё 13 для обслуживающего персонала.

Извилистая подъездная аллея длиной около 500 метров ведёт к парадным воротам комплекса, спроектированного так, чтобы жители могли ни в чём не нуждаться, не покидая территории. В главном доме две кухни: одна промышленная, другая – для повседневного использования семьёй. Кухня шефа занимает 300 кв. м и оснащена профессиональным оборудованием, включая фритюрницу и дровяную печь для пиццы. В поддержку кухонь по всей территории расположены 12 сервисных буфетных зон для обслуживания гостей.

Спа-комплекс выполнен в стиле курортного отеля с полностью раздельными мужской и женской зонами. Оздоровительные объекты включают крытый бассейн, традиционный хаммам, бассейны для горячего и холодного погружения, сауну и отдельные массажные кабинеты. Особую редкость для частного владения представляет скрытый рентгеновский кабинет, позволяющий проводить медицинские консультации и процедуры в полной приватности.

Помимо этого – частный кинотеатр, профессиональный салон красоты, тренажёрный зал, студия пилатеса, защищённые хранилища для предметов искусства, скрытые комнаты безопасности, три лифта, подземный гараж на 25 автомобилей и отдельный пост охраны для службы безопасности и технического персонала.

Территория усадьбы, откуда открывается вид на гольф-клуб Бел-Эйр, океан и Лос-Анджелес, включает три бассейна. Один из них украшен мозаикой, каскадными водопадами и культовой скульптурой красной собаки-шарика Джеффа Кунса. На ухоженных газонах – теннисный корт с трибунами и обеденный павильон на открытом воздухе с ещё одной дровяной печью для пиццы и полным набором гриль-оборудования.

Налог на имущество за поместье превышает 1,4 млн долларов в год.