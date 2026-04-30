Уничтожен туннель "Хизбаллы" в районе Рас аль-Бияда на юге Ливана. Видео

время публикации: 30 апреля 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 19:17
Военнослужащие 226-й бригады и бойцы инженерного спецподразделения "Яалом", действуя под командованием 146-й дивизии, в четверг утром при помощи более 24 тонн взрывчатки уничтожили подземный туннель террористической организации "Хизбалла" протяженностью более 140 метров в районе Рас аль-Бияда на юге Ливана.

В туннеле были обнаружены жилые и организационные помещения, оперативные шахты и большое количество оружия и боеприпасов. В последнее время туннель использовался террористами "Хизбаллы".

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа за последние сутки нанесли удары по нескольким боевикам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

