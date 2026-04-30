30 апреля 2026
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 апреля 2026
30 апреля 2026
последняя новость: 21:07
Лидер "Национального объединения" Франции поддержал Израиль в войне с "Хизбаллой"

время публикации: 30 апреля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 19:56
Президент "Национального объединения" Жордан Барделла, возможный кандидат от ультраправых на следующих президентских выборах во Франции, выступил в поддержку действий Израиля.

"Израиль окружен врагами, иранскими сателлитами, такими как "Хизбалла" и ХАМАС, цель существования которых – уничтожение Израиля. Израиль ведет борьбу за свое существование, это война цивилизаций", – заявил политик в интервью телеканалу BMF.

"Одной дипломатией обеспечить безопасность Израиля и независимость Ливана не удастся. Необходимо разоружить "Хизбаллу", поддержав ливанскую армию. Франция должна этому содействовать. Только так можно обеспечить, чтобы эти два демократических государства существовали в безопасности", – отметил он.

Барделла призвал Израиль действовать более пропорционально, но отказался осуждать удары по Ливану – эту страну Франция считает зоной своих интересов. Позиция лидера "Национального объединения" идет вразрез с курсом президента Эммануэля Макрона, резко осуждающего Израиль.

Отметим, что 7 июля Парижский апелляционный суд вынесет вердикт по иску лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен о пересмотре вердикта Уголовного суда Парижа, запрещающего ей в течение пяти лет претендовать на общественную должность. Если запрет будет снят – скорее всего, именно она, а не Барделла, будет баллотироваться в президенты.

В марте 2025 года Ле Пен и несколько других функционеров ультраправого движения были признаны виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2026

Командующий Северным округом: "Мы действуем на территории 60 деревень в Ливане"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 апреля 2026

Ливан: UNIFIL сообщает о гибели французского военнослужащего в результате обстрела
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 марта 2026

Франция осудила Израиль за убийство "журналиста", состоявшего в рядах "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2026

Французский эмиссар: "Не стоит ожидать, что Ливан будет разоружать "Хизбаллу" под бомбами Израиля"