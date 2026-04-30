Инструкции Службы тыла остаются без изменений до исхода субботы
время публикации: 30 апреля 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 20:33
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что после оценки ситуации Служба тыла продлила действующие инструкции для населения до исхода субботы, 2 мая, до 20:00.
В районе «Линии противостояния», а также в населённых пунктах Мерон, Бар-Йохай, Ор ха-Гануз и Сафсуфа будет действовать ограничение на проведение собраний и мероприятий до 1,500 человек.
Остальные указания Службы тыла остаются без изменений.