Израиль

Командующий Северным округом: "Мы действуем на территории 60 деревень в Ливане"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 апреля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 18:58
Командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило и командующий Службы тыла генерал-майор Шай Клепер встретились в четверг, 30 апреля, с руководителями органов местной власти на севере Израиля.

Они представили оперативную оценку ситуации, обсудили деятельность вооруженных сил на местности и поговорили об основных проблемах и потребностях жителей севера страны в сфере безопасности.

Генерал-майор Рафи Мило сообщил, что израильские войска действуют примерно в 10 километрах от границы в глубине Южного Ливана на участке площадью порядка 600 квадратных километров. Военнослужащие зачищают район от противника и террористической инфраструктуры. "Более 60 деревень – это огромная территория", – признал Мило, добавив, что "впереди еще много работы".

Рафи Мило отметил, что предстоит долгая война, и проводится постоянная оценка ситуации в отношении гражданской обороны и деятельности тыла. "Ситуация может измениться в любой момент, мы готовы к этому и намерены продолжать столько, сколько потребуется, чтобы завершить начатое", – отметил Мило.

Он сообщил, что за время прекращения огня были уничтожены 90 боевиков "Хизбаллы".

