30 декабря 2025
Экономика

Масштабный сбой в Partner: клиенты по всей стране без мобильной связи и интернета

Связь
Интернет
время публикации: 30 декабря 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 14:48
Wikipedia.org. Фото: BarakLampit

Тысячи клиентов компании Partner по всему Израилю сообщают о недоступности телефонной связи и интернета (включая оптические сети). По сообщениям, неполадки в интернет-сети вызвали серьезные проблемы с приемом сигнала на мобильных устройствах.

Из-за сбоя интернет-сервисы у многих абонентов полностью перестали работать. Клиенты сообщают, что, помимо невозможности выйти в сеть, они не могут принимать звонки или текстовые сообщения (SMS) на мобильные телефоны.

Инцидент произошел всего через две недели после аналогичного сбоя в компании Cellcom, который также парализовал обслуживание абонентов. По состоянию на данный час Partner не опубликовала официального комментария или объяснения причин инцидента, а также сроков восстановления связи.

Примечательно, что телефонная служба поддержки компании Partner также не работает: по всей видимости, связь службе поддержки обеспечивалась за счет работы собственной инфраструктуры компании.

