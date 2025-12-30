Масштабный сбой в Partner: клиенты по всей стране без мобильной связи и интернета

Тысячи клиентов компании Partner по всему Израилю сообщают о недоступности телефонной связи и интернета (включая оптические сети). По сообщениям, неполадки в интернет-сети вызвали серьезные проблемы с приемом сигнала на мобильных устройствах.

Из-за сбоя интернет-сервисы у многих абонентов полностью перестали работать. Клиенты сообщают, что, помимо невозможности выйти в сеть, они не могут принимать звонки или текстовые сообщения (SMS) на мобильные телефоны.

Инцидент произошел всего через две недели после аналогичного сбоя в компании Cellcom, который также парализовал обслуживание абонентов. По состоянию на данный час Partner не опубликовала официального комментария или объяснения причин инцидента, а также сроков восстановления связи.

Примечательно, что телефонная служба поддержки компании Partner также не работает: по всей видимости, связь службе поддержки обеспечивалась за счет работы собственной инфраструктуры компании.