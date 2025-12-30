x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 10:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 10:36
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В 2025 году в Израиль прибыли 60,7 тысяч иностранных работников

Статистика
МВД
время публикации: 30 декабря 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:40
В 2025 году в Израиль прибыли 60,7 тысяч иностранных работников
Nati Shohat/Flash90

Управление регистрации населения и миграции опубликовало данные за 2025 год, в соответствии с которыми в уходящем году в Израиль въехали 60722 иностранных работника. С 7 октября 2023 года, с начала войны, в Израиль въехали, в общей сложности, 116117 новых гастарбайтеров – в рамках усилий по компенсации нехватки рабочей силы.

В настоящий момент в Израиле находятся 227044 иностранных работника, как легальных, так и нелегальных. В 2025 году расширился список отраслей, в которых стало возможно задействовать иностранных работников, в том числе и из-за прекращения въезда палестинцев. В перечень добавились ремонтные работы, сфера торговли и услуг, а также Управление древностей.

По данным Управления регистрации населения и миграции, по состоянию на 29 декабря 2025 года в Израиле заняты 73432 иностранных работника в строительстве (включая ремонты), 48908 – в сельском хозяйстве, 80884 – в сфере ухода за пожилыми людьми и больными на дому, 2364 – в учреждениях по уходу, 6279 – в статусе специалистов (включая шеф-поваров), 2824 – в гостиничном секторе, 1006 – в ресторанах, 5338 – в промышленности и 5024 – в торговле и сфере услуг.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по регулированию занятости иностранных работников, улучшению процессов и расширению каналов трудоустройства в соответствии с меняющимися потребностями экономики.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Режим коллективной защиты граждан Украины в Израиле продлен до 31 марта 2026 года
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2025

Почему в Израиле коллективная защита граждан Украины не продлена, и при чем здесь Трамп
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

32 анархиста, устроивших провокации в Самарии, выдворены из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 сентября 2025

С начала войны в Израиль для работы в строительстве прибыли 47 тысяч гастарбайтеров