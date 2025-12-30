В 2025 году в Израиль прибыли 60,7 тысяч иностранных работников

Управление регистрации населения и миграции опубликовало данные за 2025 год, в соответствии с которыми в уходящем году в Израиль въехали 60722 иностранных работника. С 7 октября 2023 года, с начала войны, в Израиль въехали, в общей сложности, 116117 новых гастарбайтеров – в рамках усилий по компенсации нехватки рабочей силы.

В настоящий момент в Израиле находятся 227044 иностранных работника, как легальных, так и нелегальных. В 2025 году расширился список отраслей, в которых стало возможно задействовать иностранных работников, в том числе и из-за прекращения въезда палестинцев. В перечень добавились ремонтные работы, сфера торговли и услуг, а также Управление древностей.

По данным Управления регистрации населения и миграции, по состоянию на 29 декабря 2025 года в Израиле заняты 73432 иностранных работника в строительстве (включая ремонты), 48908 – в сельском хозяйстве, 80884 – в сфере ухода за пожилыми людьми и больными на дому, 2364 – в учреждениях по уходу, 6279 – в статусе специалистов (включая шеф-поваров), 2824 – в гостиничном секторе, 1006 – в ресторанах, 5338 – в промышленности и 5024 – в торговле и сфере услуг.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по регулированию занятости иностранных работников, улучшению процессов и расширению каналов трудоустройства в соответствии с меняющимися потребностями экономики.