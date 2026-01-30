В аэропорту Бен-Гурион установят игровые автоматы

Управление аэропортов опубликовало тендер на создание в зале вылета 3-го терминала аэропорта имени Бен-Гуриона игровой зоны и на установку и обслуживание игровых автоматов в различных зонах терминала.

К участию допускаются израильские компании, имеющие подтвержденный опыт эксплуатации и обслуживания игровых зон и платных игровых автоматов в торговых центрах, развлекательных комплексах или общественных местах.

Победитель тендера получит контракт на 4 года с опцией продления еще на два года и с опцией на расширение деятельности на 1-й терминал аэропорта.