Новая казахская авиакомпания объявила о начале полетов в Израиль

Казахская авиакомпания SCAT Airlines анонсировала начало полетов между Израилем и Шымкентом, вторым по величине городом Казахстана.

Начало полетов – с 9 июня 2026 года. Время полета – около 4,5 часов. Стоимость билетов – от 255 долларов. Помимо прямого направления, компания будет предлагать удобные стыковочные рейсы в другие популярные направления, такие как Алматы и Бишкек.

Рейсы из Тель-Авива в Шымкент будут выполняться каждый четверг поздним утром и приземляться в Казахстане вечером, в то время как обратные рейсы будут вылетать из Шымкента по вторникам утром и приземляться в Израиле во второй половине дня.

Для летящих в Бишкек компания предлагает маршрут, включающий вылет из Тель-Авива по вторникам в 20:50, ожидание около двух часов сорока минут в Шымкенте и приземление в Кыргызстане утром в среду. Обратный рейс из Бишкека будет вылетать каждый четверг рано утром и приземляться в аэропорту Бен-Гурион в 09:45 после промежуточной остановки около трех часов в Шымкенте.