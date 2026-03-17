В Иордании и ОАЭ перехватили ракеты и беспилотники, выпущенные из Ирана

В Ирбиде, на севере Иордании, слышны взрывы после перехвата ракеты, выпущенной из Ирана. По всей видимости, именно с ее запуском было связано предупреждение, опубликованное Командованием тыла в Израиле.

В свою очередь, министерство обороны ОАЭ передает, что системы ПВО перехватывают баллистические ракеты и беспилотники, выпущенные из Ирана.

ОАЭ закрыли свое воздушное пространство после атак со стороны Ирана.