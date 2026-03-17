Источники: в Ширазе ликвидирован пресс-секретарь штаба "Хатам аль-Анбия"
время публикации: 17 марта 2026 г., 01:44 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 01:49
Иранские оппозиционные источники распространили сообщения о том, что в результате ударов по Ширазу был ликвидирован пресс-секретарь штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
На данный момент официального подтверждения этому сообщению нет.
Штаб "Хатам аль-Анбия" является центральным координационным военным командованием Ирана. В последние дни, на фоне войны с Израилем и США, его представители неоднократно выступали с жесткими заявлениями, в том числе с угрозами в адрес американских и израильских объектов в регионе.