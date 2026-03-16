Мир

TOLOnews: в результате ударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, свыше 400 ранены

Погибшие
Афганистан
"Талибан"
Пакистан
время публикации: 16 марта 2026 г., 23:38 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 23:43
Афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщил, что в результате ударов Пакистана по Кабулу в понедельник погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения.

Ранее Telegram-канал TOLOnews Plus передавал сообщения о взрывах и стрельбе в различных районах афганской столицы.

Независимого подтверждения этих цифр со стороны международных агентств на данный момент нет.

Представитель верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по реабилитационному центру в Кабуле, в результате чего есть убитые и раненые. Он подчеркнул, что эта атака "не останется без ответа".

Агентство Reuters ранее сообщало, что в последние недели Пакистан наносил удары по объектам в Кабуле и других районах Афганистана, а власти в Кабуле заявляли о жертвах среди мирного населения.

Эскалация между Пакистаном и Афганистаном продолжается с конца февраля. Исламабад объясняет удары борьбой с группировками, действующими с афганской территории. Руководство "Талибана" отвергает эти обвинения и называет действия Пакистана агрессией.

