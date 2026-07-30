Рамат-Ган, Ашдод и другие муниципалитеты просят повысить "арнону" сверх индексации

В рамках механизма автоматической индексации муниципальный налог в Израиле вырастет в январе 2027 года на 3,05%.

Параллельно муниципалитеты начали подавать заявки на повышение налоговой ставки сверх индексации, требующие утверждения министром внутренних дел.

Запрос на самое значительное повышение, на 33,05%, подал муниципалитет Нацерета.

Мэрия Рамат-Гана хочет повысить "арнону" на 10%, Реховота – на 8%, Ашдода – на 7,5%, Сахнина и Тель-Монда – на 5%, Нес-Ционы – на 4,55%