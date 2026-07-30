Рамат-Ган, Ашдод и другие муниципалитеты просят повысить "арнону" сверх индексации
время публикации: 30 июля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 11:12
Рамат-Ган, Ашдод и другие муниципалитеты просят повысить "арнону" сверх индексации
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В рамках механизма автоматической индексации муниципальный налог в Израиле вырастет в январе 2027 года на 3,05%.
Параллельно муниципалитеты начали подавать заявки на повышение налоговой ставки сверх индексации, требующие утверждения министром внутренних дел.
Запрос на самое значительное повышение, на 33,05%, подал муниципалитет Нацерета.
Мэрия Рамат-Гана хочет повысить "арнону" на 10%, Реховота – на 8%, Ашдода – на 7,5%, Сахнина и Тель-Монда – на 5%, Нес-Ционы – на 4,55%