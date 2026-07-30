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Мир

Напавший на Салмана Рушди признан виновным в терроризме

Судебные решения
США
время публикации: 30 июля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 10:43
Напавший на Салмана Рушди признан виновным в терроризме
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Напавший на Салмана Рушди признан виновным в терроризме
AP Photo/Adrian Kraus

Федеральный суд присяжных в Буффало признал 28-летнего Хади Матара виновным по всем предъявленным обвинениям, связанным с нападением на писателя Салмана Рушди. Речь идет о попытке оказания материальной поддержки "Хизбалле", совершении террористического акта международного характера и поддержке террористов.

Нападение произошло 12 августа 2022 года в институте Шатокуа в штате Нью-Йорк. Матар поднялся на сцену и нанес Рушди более десяти ножевых ранений. Писатель потерял зрение на правый глаз и получил тяжелые повреждения внутренних органов. Еще один человек был ранен.

По версии прокуратуры, Матар более года изучал фетву, изданную аятоллой Рухоллой Хомейни в 1989 году после публикации романа "Сатанинские стихи", и планировал убийство писателя. В суде были представлены его сообщения, свидетельствовавшие о поддержке "Хизбаллы" и намерении расправиться с Рушди.

Ранее суд штата Нью-Йорк признал Матара виновным в покушении на убийство и приговорил его к 25 годам заключения. По федеральному делу ему грозит пожизненное заключение. Оглашение приговора назначено на 3 ноября.

Мир
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