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Ближний Восток

Через Ормузский пролив с согласия Ирана прошел катарский танкер

Нефть и газ
Катар
Иран
Война с Ираном
время публикации: 30 июля 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 10:12
Через Ормузский пролив с согласия Ирана прошел катарский танкер
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Через Ормузский пролив с согласия Ирана прошел катарский танкер
AP Photo/Kamran Jebreili

Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars сообщило, что с разрешения Ирана через Ормузский пролив прошел катарский танкер со сжиженным газом. Это произошло в первый раз за три недели. Судно использовало предоставленный Ираном фарватер, инцидентов не было.

Ранее командование КСИР заявляло, что пролив останется закрытым, пока США продолжат выступать с угрозами и препятствовать региональной свободе судоходства, и пригрозило "жестким ответом" странам, оказывающим помощь США в военных действиях.

Оно также сообщило, что два танкера с нефтью попытались с американским воздушным прикрытием пройти через пролив южным фарватером, предоставленным Оманом. На одном из них "возник пожар", после чего они легли на обратный курс. Подтверждения этой информации нет.

Ближний Восток
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