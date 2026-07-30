Через Ормузский пролив с согласия Ирана прошел катарский танкер

Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars сообщило, что с разрешения Ирана через Ормузский пролив прошел катарский танкер со сжиженным газом. Это произошло в первый раз за три недели. Судно использовало предоставленный Ираном фарватер, инцидентов не было.

Ранее командование КСИР заявляло, что пролив останется закрытым, пока США продолжат выступать с угрозами и препятствовать региональной свободе судоходства, и пригрозило "жестким ответом" странам, оказывающим помощь США в военных действиях.

Оно также сообщило, что два танкера с нефтью попытались с американским воздушным прикрытием пройти через пролив южным фарватером, предоставленным Оманом. На одном из них "возник пожар", после чего они легли на обратный курс. Подтверждения этой информации нет.