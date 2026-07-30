Минздрав предупреждает о сильной жаре: пик ожидается с пятницы по воскресенье

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендации в связи с сильной жарой, которая ожидается в большинстве районов страны и достигнет пика с пятницы, 31 июля, по воскресенье, 2 августа.

Ведомство призывает по возможности избегать пребывания на солнце и физических нагрузок, регулярно пить воду и находиться в кондиционируемых помещениях. Особую осторожность рекомендуется соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями.

Тем, кто находится на улице, советуют носить головной убор с широкими полями, светлую удобную одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и брать с собой воду. Водителям рекомендуется периодически останавливаться для отдыха. Минздрав напоминает, что нельзя оставлять в автомобиле без присмотра детей, пожилых людей, беспомощных лиц и животных.

В период жары повышается риск теплового удара. В группе риска находятся пожилые, младенцы и дети до четырех лет, люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, ожирением, обезвоживанием, а также принимающие определенные лекарства и занимающиеся интенсивной физической нагрузкой.

Признаками теплового удара могут быть высокая температура тела, горячая покрасневшая кожа, сильная головная боль, головокружение, тошнота, спутанность сознания или его потеря. В таких случаях следует немедленно вызвать скорую помощь по телефону 101, переместить пострадавшего в прохладное затененное место и охлаждать его тело. При подозрении на тепловой удар нельзя давать пострадавшему пить: введение жидкости должно проводиться медицинскими работниками внутривенно.