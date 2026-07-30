x
30 июля 2026
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 11:36
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ обнаружил десятки единиц оружия в деревне Мадждаль-Зун на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 июля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 11:04
ЦАХАЛ обнаружил десятки единиц оружия в деревне Мадждаль-Зун на юге Ливана
0:00 0:00
ЦАХАЛ обнаружил десятки единиц оружия в деревне Мадждаль-Зун на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Резервисты 55-й бригадной боевой группы под командованием 91-й дивизии действуют в деревне Мадждаль-Зун в зоне безопасности на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Военнослужащие обнаружили в объектах гражданской инфраструктуры десятки единиц оружия и боеприпасов, в том числе автоматы Калашникова, магазины, патроны, гранаты, взрывчатые вещества, взрывные устройства, противотанковые ракеты и минометные снаряды.

Кроме того, силы ЦАХАЛа уничтожили здания, которые, по данным армии, использовались террористической организацией "Хизбалла".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2026

1028-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии