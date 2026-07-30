ЦАХАЛ обнаружил десятки единиц оружия в деревне Мадждаль-Зун на юге Ливана

Резервисты 55-й бригадной боевой группы под командованием 91-й дивизии действуют в деревне Мадждаль-Зун в зоне безопасности на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Военнослужащие обнаружили в объектах гражданской инфраструктуры десятки единиц оружия и боеприпасов, в том числе автоматы Калашникова, магазины, патроны, гранаты, взрывчатые вещества, взрывные устройства, противотанковые ракеты и минометные снаряды.

Кроме того, силы ЦАХАЛа уничтожили здания, которые, по данным армии, использовались террористической организацией "Хизбалла".