Бензин в Израиле подорожает на 61 агору за литр

В ночь на воскресенье, 2 августа, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 61 агору и составит 8,09 шекеля при самообслуживании.

Стоимость обслуживания останется неизменной – 25 агорот за литр.

Литр бензина в Эйлате подорожает на 51 агору до 6,85 шекеля при самообслуживании. Обслуживание стоит 21 агору за литр.

Причина резкого роста цены бензина в Израиле – существенное ослабление шекеля за последний месяц в сочетании с ростом цен на нефть во второй половине июля.