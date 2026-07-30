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Экономика

"Партнер" выиграл тендер на обслуживание системы платы за въезд в Тель-Авив

Тель-Авив
Инфраструктура
время публикации: 30 июля 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 07:30
"Партнер" выиграл тендер на обслуживание системы платы за въезд в Тель-Авив
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"Партнер" выиграл тендер на обслуживание системы платы за въезд в Тель-Авив
fs.knesset.gov.il

Группа компаний связи "Партнер" выиграла тендер на поставку и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры для системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан, которая должна начать работать в 2028 году.

Проект призван стимулировать переход на общественный транспорт и снизить транспортную нагрузку на въездах в Тель-Авив и на основных магистралях в часы пик.

Напомним, что генеральным подрядчиком проекта выступает компания "Электра", которая должна построить около 220 пунктов взимания платы на примерно 140 тарификационных объектах вдоль основных магистралей, а также системы идентификации транспортных средств, диспетчерские центры, сети связи, системы сбора платежей и обслуживания клиентов.

На протяжении всего проекта "Партнер" будет обеспечивать мониторинг, контроль и обслуживание сети связи силами своих подразделений поддержки и инженерии.

Экономика
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