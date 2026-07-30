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Пресса

WSJ: Трамп рассматривает план двухнедельной военной кампании против Ирана

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 30 июля 2026 г., 06:08 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 06:13
WSJ: Трамп рассматривает план двухнедельной военной кампании против Ирана
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WSJ: Трамп рассматривает план двухнедельной военной кампании против Ирана
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением планов в американской администрации.

По сведениям издания, план подготовил командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. Основной целью операции должно стать нанесение серьезного ущерба иранскому ракетному арсеналу, пусковым установкам и связанной с ними военной инфраструктуре.

План Купера поддерживает министр войны США Пит Хегсет. Вместе с тем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает о рисках затяжной кампании и сокращении американских запасов ракет-перехватчиков.

Трамп пока не принял окончательного решения. Помимо масштабной операции он рассматривает вариант ограниченных ударов, которые позволили бы Вашингтону отвечать на атаки Ирана, но при этом сохранили бы возможность продолжения дипломатических контактов с Тегераном.

Пресса
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