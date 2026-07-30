Пляжи Израиля в выходные дни: медуз почти нет, очень жарко

В эти выходные, 30 июля – 1 августа, в прибрежных районах Израиля будет очень жарко и душно, вода очень теплая. Медуз около побережья Средиземного моря почти нет.

На официальных пляжах есть спасатели. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Не рекомендуется длительное время загорать. Перед выходом на пляж следует смазать кожу солнцезащитным кремом.

На побережье Средиземного моря днем – 32 градуса. При этом температура воды – около 30 градусов. Высота волн – до 1 м и более.

В Эйлате днем – 42-43 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27-28 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 39-40 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 40-42 градуса. Волны до 0,5 м. Температура воды – 29-30 градусов.