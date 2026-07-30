О роли личности министра транспорта и о реальности спроса на дата-центры. Экономический обзор

Закон об агломерационных транспортных управлениях дошел до финишной прямой, но вновь оказался заложником политических обстоятельств. Тем временем заявки дата-центров на подключение к электросети превысили возможности всей израильской энергосистемы, причем значительная их часть, вероятно, носит спекулятивный характер.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Шанс на реформу

Когда в конце года я буду писать материал о наиболее значимых экономических событиях, в нем точно будет пункт об агломерационных транспортных управлениях, а вот в каком ключе он будет написан, пока еще не ясно. На текущий момент законопроект, ждущий своего часа более 30 лет, застрял на финишной прямой.

До сих пор любые попытки провести этот закон блокировались на уровне министров транспорта, не желавших уступать полномочия. Так, Исраэль Кац, в какой-то момент продвигавший закон, изменил свое мнение после того, как выяснил, что лишится полномочий в пользу мэра Тель-Авива Рона Хульдаи.

Мири Регев стала первым исключением из этого правила, и дав "зеленый свет" на его продвижение. В политическом хаосе последнего года председатель экономической комиссии Кнессета Давид Битан сделал его продвижение своим персональным проектом, и почти довел его до конца.

Но после этого начался блиц ультраортодоксального законодательства перед роспуском Кнессета и министру финансов Бецалелю Смотричу, также занимавшемуся продвижением законопроекта, не хватило веса или политической воли, чтобы добиться его утверждения в третьем чтении, хотя оппозиция была готова поддержать его без дополнительных условий.

Израильская транспортная система, помимо всех прочих ее болезней, страдает от двух крайностей в управлении. С одной стороны мы имеем микроменеджмент со стороны минтранса вплоть до таких вопросов, как месторасположение дорожного знака или остановки автобуса. С другой – муниципалитеты, взаимодействуя с минтрансом, отстаивают исключительно свои узкие интересы, что крайне проблематично в проектах, охватывающих более одного муниципалитета. Кроме того, бедные муниципалитеты не имеют бюджета на адекватное решение проблем.

Короткая новость последней неделе о том, что министерство транспорта решило отменить тендер на установку навесов над автобусными остановками, стала очень хорошей иллюстрацией проблем в существующей системе. В 2018 году ответственность за установку навесов была отобрана у муниципалитетов министром транспорта Исраэлем Кацем "с целью сокращения разрыва в ситуации в муниципалитетах разных социо-экономических кластеров". Был объявлен государственный тендер, сколько-то навесов было установлено, но в 2024 году, когда пришла пора проводить новый тендер, выяснилось, что результаты предыдущего проблематичны. Тендер прошел по единому стандарту и с единым проектом для всес остановок, без учета географии, погодных условий, архитектурных особенностей и т.д. После двух лет подготовки нового тендера было принято решение отменить его и опять вернуть ответственность за установку муниципалитетам. Но согласовывать установку каждого навеса муниципалитет опять же будет обязан с министерством.

Ради строительства метро в Гуш-Дане был проведен закон, сильно ограничивший возможность муниципалитетов шантажировать связанные с продвижением проекта структуры, передав связанные с этим полномочия управлению метро и компании НЕТА. Но транспорт – это отнюдь не только метро, и Гуш-Дан – не весь Израиль.

Создание промежуточного звена – агломерационных транспортных управлений, призвано решить обе эти проблемы, на первом этапе – хотя бы в Гуш-Дане, агломерациях Хайфы и Иерусалима. Вопрос, хватит ли для этого политической воли у министра финансов Бецалеля Смотрича и председателя экономической комиссии Кнессета Давида Битана. Увы, скорее всего вопрос будет рассматривать новый министр транспорта.

В очереди за электричеством

Управление электроэнергии велело компании "Нога", управляющей энергосистемой страны, на 140 дней прекратить рассмотрение заявок на подключение серверных ферм мощностью от 8 мегаватт. Мера касается и уже поданных заявок; исключение сделано лишь для проектов с подписанным соглашением, где идет техническая координация подключения.

Решение сюрпризом не стало, скорее удивительно, что оно было принято только сейчас. О слишком высоких темпах планирования дата-центров я писал еще в феврале этого года, когда правительство единодушно утвердило статус дата-центров как объектов национальной инфраструктуры, передав согласование строительства в комиссию по национальным инфраструктурам вместо обычных плановых органов.

Тогда же межведомственная рабочая группа – минэнерго, управление электроэнергии, "Нога", "Хеврат Хашмаль", бюджетное управление и главный экономист минфина – рекомендовала ограничить географию строительства периферией, где есть избыток возобновляемой генерации и незагруженные сети, и провести базовый анализ пропускной способности сети в центре страны. Обе рекомендации проигнорировали.

В середине июня управление зафиксировало объем заявок на уровне 8 тысяч мегаватт. Неделю спустя замгендиректора "Нога" Узи Зархия сообщил в Кнессете, что цифра выросла до 20 тысяч. В решении от 20 июля она достигла 27 тысяч мегаватт.

Просто для сравнения: средняя нагрузка всей израильской энергосистемы составляет около 9 тысяч мегаватт, исторический пик прошлым летом – около 17 тысяч, общая мощность – около 25 тысяч мегаватт.

По данным управления, на ближайшие годы свободного места в сети хватит максимум на 2 тысячи мегаватт – то есть подключиться сможет едва ли одна заявка из четырнадцати.

Если же взять оценку стоимости строительства тех дата-центров, на которые были поданы заявки, то еще до подключения она составляет около 1,5-2 триллионов долларов. То есть очевидно, что далеко не за всеми заявками стоит реальное намерение строительства дата-центра. Скорее речь идет о претензии на место в очереди на подключение с целью последующей перепродажи, то есть спекуляция.

Месяц назад управление попыталось бороться с этой спекуляцией "штрафами", предложив взимать с заявителей миллионы шекелей в год за рассмотрение и содержание заявки. Однако это только спровоцировало массовую подачу заявок "пока правила не изменились". Именно за этот месяц совокупный объем заявок и вырос в 3,5 раза. При этом по закону на данный момент "Нога" не может просто отказать заявителю. Она обязана рассмотреть заявку и назвать срок подключения. Одобрить весь объем значило бы обрушить энергосистему, поэтому решение о заморозке приняли без предварительного уведомления и слушаний.