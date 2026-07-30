Финкомиссия Кнессета не смогла утвердить перевод 284 млн шекелей на ультраортодоксальное образование

Финансовая комиссия Кнессета завершила в среду вечером, 29 июля, заседание после десятичасового обсуждения, так и не проголосовав за бюджетные переводы на сумму порядка 390 млн шекелей, предназначенные учреждениям ультраортодоксального образования и министерству по делам поселений и национальных задач.

Заседание, начавшееся в 9 утра, было прервано по указанию юридического советника комиссии еще до завершения повестки: депутаты разошлись в 19:30, поскольку заседание превысило допустимую продолжительность, установленную для периода парламентских каникул.

К срыву голосования привело сочетание двух факторов – конфликт внутри коалиции и филибастер оппозиции.

В последние часы заседания между фракциями "Яадут а-Тора" и ШАС и министром финансов Бецалелем Смотричем разгорелся конфликт. Глава минфина настаивал на сокращении части коалиционных средств, чтобы профинансировать дополнительные выплаты Ведомству национального страхования ("Битуах Леуми"). Ультраортодоксальные депутаты обвинили его в том, что он хочет сократить только часть, касающуюся ультраортодоксальных партий, не касаясь статей, связанных с поселениями Иудеи и Самарии.

Представители оппозиции в комиссии (Владимир Беляк и Наор Шири (оба – "Яхад"), Наама Лазами ("Демократим") и Орит ПФркаш-Коэн ("Яшар!")) воспользовались конфликтом и организованно затянули время до исчерпания лимита.

В результате из 33 пунктов повестки было утверждено только 19. Статьи, касающиеся ультраортодоксального образования (284 млн шекелей) и

Чтобы провести повторное обсуждение неутвержденных статей, коалиции необходимо согласие паритетной согласовательной комиссии, в которую входят по одному депутату от каждой стороны – Мейрав Бен-Ари от оппозиции и Офир Кац от коалиции. Поскольку позиции сторон расходятся, ожидается, что комиссия дополнительное заседание не одобрит.

Среди переводов, утвержденных на заседании комиссии:

– 161 млн шекелей (плюс 497 млн в виде разрешения на обязательства) – министерству нацбезопасности на усиление защиты, охрану и судебное преследование причастных к резне 7 октября;

– 63 млн шекелей – министерству по вопросам наследия (Гиват а-Тахмошет, сохранение памятных объектов, туры по общинам у границы с Газой, программы наследия и лидерства);

– 316 млн шекелей (плюс 708 млн разрешения) – министерствам труда и соцобеспечения (контроль за иностранными рабочими, детские сады, профподготовка, служба занятости, резервисты, колледжи, национальная служба);

– 77 млн шекелей (плюс еще 35 млн) – на сохранение и развитие объектов наследия и древностей в Иудее, Самарии и Иудейской пустыне;

– 11 млн шекелей – на проекты, связанные с наследием Зеева Жаботинского, наследием советского еврейства и сохранением бассейна Мамилла;

– 10 млн шекелей (плюс 180 млн разрешения) – на стимулирование капиталовложений в промышленность и малый бизнес;

– 584 млн шекелей – министерству нацбезопасности (полиция, служба тюрем, пожарно-спасательная служба, национальная гвардия, дежурные группы), переведенные из бюджета минздрава;

– 164 млн шекелей – на выплаты неоплачиваемого отпуска работникам в период операции "Львиный рык";

– 79 млн шекелей – на программы науки, исследований и инноваций;

– 160 млн шекелей (плюс 1,6 млрд разрешения) – управлению инноваций (гранты, микрочипы, квантовые вычисления, стартап-фонд);

– 170 млн шекелей – на культуру и спорт (учреждения культуры, "культурная корзина", Маккабиада, подготовка к Олимпиаде);

– 248 млн шекелей – местным властям, преимущественно Иерусалиму;

– 396 млн шекелей (плюс 2 млрд разрешения) – на национальную программу искусственного интеллекта и создание суперкомпьютерной инфраструктуры на 5 000 графических процессоров (GPU);

– 42 млн шекелей – управлению кибербезопасности;

– 309 млн шекелей – министерству обороны на финансирование операции "Рык льва";

– 47 млн шекелей – министерству строительства(жилье для репатриантов, инновации в строительстве, безопасность в Восточном Иерусалиме).