x
30 июля 2026
|
последняя новость: 07:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 07:05
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украинские беспилотники атаковали цели в России: горит склад Wildberries под Пензой

Война в России
Беспилотники
время публикации: 30 июля 2026 г., 06:23 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 06:29
Украинские беспилотники атаковали цели в России: горит склад Wildberries под Пензой
0:00 0:00
Украинские беспилотники атаковали цели в России: горит склад Wildberries под Пензой
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В ночь на четверг, 30 июля, украинские беспилотники атаковали цели в нескольких регионах России. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Пензенской области, где дроны поразили логистический комплекс компании Wildberries.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об открытом горении на территории склада. Около 200 сотрудников предприятия были эвакуированы, один человек пострадал. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.

О перехвате беспилотников сообщили также власти Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, над регионом были сбиты два дрона, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Российское министерство обороны на момент публикации еще не представило итоговую сводку о числе беспилотников, якобы перехваченных в течение ночи. Украинская сторона пока официально не сообщала, какие именно объекты были целями операции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2026

Массированный удар армии РФ по Украине: есть жертвы, среди погибших две девочки