Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
время публикации: 30 июля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:24
Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
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Банк Израиля сообщает, что в четверг, 30 июля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара вырос на 0,491% и составил 3,073 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,160% и составил 3,524 шекеля за €1.