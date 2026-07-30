Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 30 июля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,491% и составил 3,073 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,160% и составил 3,524 шекеля за €1.