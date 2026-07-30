x
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали

Курсы валют
Банк Израиля
время публикации: 30 июля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:24
Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
0:00 0:00
Курсы валют в Израиле на 30 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 30 июля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,491% и составил 3,073 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,160% и составил 3,524 шекеля за €1.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook