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Экономика

Стартап Form Energy привлек $550 млн на фоне бума строительства дата-центров

ИИ
Стартап
Энергия
время публикации: 30 июля 2026 г., 14:56 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:04
Стартап Form Energy привлек $550 млн на фоне бума строительства дата-центров
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Стартап Form Energy привлек $550 млн на фоне бума строительства дата-центров
ChatGPT

Американский производитель систем долговременного хранения энергии Form Energy привлек $550 млн в новом инвестиционном раунде, сообщает Bloomberg. Средства планируется направить на расширение производства и выполнение крупных заказов, связанных в том числе со строительством центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Form Energy разрабатывает железо-воздушные аккумуляторы, способные хранить электроэнергию до 100 часов. В отличие от литий-ионных батарей, они предназначены не для транспорта или бытовой электроники, а для электросетей и крупных промышленных объектов, которым необходимо резервное питание в течение нескольких суток.

Рост спроса на продукцию компании связан с резким увеличением энергопотребления дата-центров. Ранее Form Energy заключила соглашение на поставку аккумуляторной системы емкостью 30 ГВт·ч для нового центра обработки данных Google в Миннесоте и договорилась с оператором ИИ-инфраструктуры Crusoe о поставке систем общей емкостью 12 ГВт·ч.

Экономика
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