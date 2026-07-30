Фельдшер обвинен в передаче Ирану информации о больницах и последствиях обстрелов

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Амира Тити, 1992 года рождения, жителя Бааны. Ему предъявлены обвинения в содействии врагу во время войны и передаче сведений с намерением нанести ущерб безопасности государства и принести пользу противнику.

Согласно обвинению, Тити работал фельдшером и водителем машины скорой помощи, благодаря чему имел доступ к больницам и медицинской информации. С октября 2025 года он выполнял задания и передавал сведения человеку под псевдонимом TOM, понимая, что тот является иностранным агентом, действующим от имени Ирана.

После начала операции "Рычание льва" (в конце февраля 2026 года) и иранских ракетных обстрелов Израиля обвиняемого просили фотографировать места падения ракет, чтобы оценить уязвимости системы противоракетной обороны. Позднее он передал многочисленные фотографии больницы РАМБАМ и медицинского центра "Галиль", сведения о числе пациентов и раненых, а также об эвакуации больных из больницы "Кармель" в подземный комплекс РАМБАМ.

Во время визита президента Ицхака Герцога и министра финансов Бецалеля Смотрича в медицинский центр Галилеи Тити, как утверждает прокуратура, по собственной инициативе сообщил оператору об их присутствии и отправил фотографию президента и его окружения возле президентского автомобиля.

Обвиняемый ездил в мошав, где находится дом бывшего министра обороны Йоава Галанта, фотографировал здания и подъездные пути, передавал материалы с места падения иранской ракеты в Баане и сведения о пострадавших. За данные о числе погибших и раненых ему якобы обещали 10 тысяч шекелей.

Кроме того, Тити обвиняют в слежке и фотографировании участников демонстраций, сборе информации о камерах и охране Хайфского музея, закладке конвертов с деньгами в Кармиэле, открытии аккаунтов в Instagram и распространении на акции плакатов с надписью "Остановите войну".

В мае 2026 года оператор предложил ему 50 тысяч шекелей за поиск и избиение человека. По версии обвинения, Тити согласился, однако задание не было выполнено. За другие поручения он получил десятки тысяч шекелей, в том числе в криптовалюте, которую обменивал на наличные.

Дело расследовали общая служба безопасности (ШАБАК) и северное окружное подразделение полиции по расследованию особо тяжких преступлений.