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Мир

Власти Австралии подали в суд на Telegram из-за материалов, поощряющих террор

Террористы
Австралия
время публикации: 30 июля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 14:24
Власти Австралии подали в суд на Telegram из-за материалов, поощряющих террор
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Власти Австралии подали в суд на Telegram из-за материалов, поощряющих террор
AP Photo/Jenny Kane

Австралийское агентство по компьютерной безопасности подало в федеральный суд иск против мессенджера Telegram, обвинив компанию в том, что она обеспечивает доступ к материалам террористической и экстремистской направленности.

"Telegram не справился с задачей выявления, удаления и преграждения доступа к материалам в поддержку террора. Он не сделал это, хотя ему было известно о проблеме, в том числе – от австралийских пользователей", – заявила глава агентства Джули Инман-Грант.

Речь идет, в частности, о видео, на которых запечатлено обезглавливание людей боевикам "Исламского государства", массового убийства в мечети новозеландского Крайстчерча в 2019 году и стрельбы в американском Буффало в 2022 году.

По словам Инман-Грант, первое официальное обращение к компании последовало в начале 2024 года, однако на него был получен ответ только через пять месяцев. Если суд признает Telegram виновным, ему грозит штраф в размере 54,6 миллионов австралийских долларов – около 38 млн долларов США.

Мир
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