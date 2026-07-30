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Экономика

"ИИ-сокращения": Visa уволит около 2600 сотрудников, несмотря на рост прибыли

ИИ
Рынок труда
время публикации: 30 июля 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:41
"ИИ-сокращения": Visa уволит около 2600 сотрудников, несмотря на рост прибыли
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"ИИ-сокращения": Visa уволит около 2600 сотрудников, несмотря на рост прибыли
AP Photo/Richard Drew

Международная платежная система Visa объявила о сокращении около 2600 сотрудников, что составляет примерно 7% ее глобального штата. Основная часть увольнений придется на подразделения, занимающиеся технологиями и разработкой продуктов.

В компании объяснили решение реорганизацией и стремлением повысить эффективность, перераспределив ресурсы в пользу перспективных направлений, включая искусственный интеллект. Руководство Visa подчеркивает, что внедрение ИИ является важной частью изменений, однако не единственной причиной сокращений.

Объявление прозвучало на фоне сильных финансовых результатов за третий квартал 2026 финансового года. Выручка Visa выросла на 14%, до 11,63 млрд долларов, чистая прибыль достигла 5,63 млрд долларов. Объем платежей и число обработанных транзакций увеличились на 10%, трансграничные операции – на 13%.

Сокращения в Visa отражают тенденцию, при которой крупные корпорации уменьшают штат не из-за финансового кризиса, а одновременно с ростом бизнеса – для перестройки структуры и ускорения внедрения новых технологий.

Экономика
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