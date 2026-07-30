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Экономика

Суд признал схему покупки NSO искусственной сделкой для уклонения от уплаты налога

время публикации: 30 июля 2026 г., 15:37 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:37
Суд признал схему покупки NSO искусственной сделкой для уклонения от уплаты налога
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Суд признал схему покупки NSO искусственной сделкой для уклонения от уплаты налога
Yonatan Sindel/Flash90

Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию компании Q Cyber Technologies и признал, что схема приобретения израильской компании NSO и погашения займов, использованных для финансирования сделки, была искусственной и преследовала цель избежать уплаты налога на дивиденды в размере около 8,6 млн долларов.

Спор касался покупки NSO через израильскую компанию Q Cyber Technologies, финансировавшейся займами иностранной материнской компании OSY. По позиции налогового управления, если бы OSY приобрела NSO напрямую, вывод около 86 млн долларов прибыли за пределы Израиля облагался бы 10-процентным налогом на дивиденды. Использование израильской компании позволило оформить перевод средств как возврат займа.

Судья Авраам Горман согласился с позицией государства и постановил, что компания не доказала наличие существенных коммерческих причин для выбранной структуры сделки. Суд отметил, что реальная деловая активность Q Cyber Technologies началась лишь примерно через два года после покупки NSO, а предполагаемая налоговая экономия значительно превышала объем облагаемых доходов компании за последующие годы.

Суд обязал компанию выплатить государству судебные расходы в размере 40 тысяч шекелей. В прокуратуре заявили, что решение подтверждает: налоговое планирование не может служить прикрытием для искусственной сделки, основной целью которой является уклонение от уплаты налогов.

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