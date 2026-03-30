30 марта 2026
Экономика

Кнессет утвердил госбюджет Израиля на 2026 год

время публикации: 30 марта 2026 г., 01:53 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 02:00
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный бюджет Израиля на 2026 год был окончательно утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях в ночь на 30 марта.

За законопроект проголосовали 62 депутата, против – 55.

Таким образом, коалиции удалось провести бюджет до крайнего срока (31 марта) и избежать автоматического роспуска Кнессета.

После утверждения бюджета Кнессет перешел к рассмотрению законопроекта о хозяйственном регулировании, сопровождающего бюджетный пакет.

По данным "Кан", в обновленном варианте бюджета правительство увеличило общие расходы, а расходы на оборону были повышены более чем на 30 млрд шекелей – до более чем 142 млрд шекелей.

Голосование сопровождалось скандалом. Коалиция в последний момент внесла поправки, открывающие путь к утверждению сотен миллионов шекелей для ультраортодоксальных учебных заведений – на фоне продолжающегося спора о финансировании структур, связанных с уклонением учащихся от службы в ЦАХАЛе. Часть оппозиции, включая лидера "Еш Атид" Яира Лапида, в ходе запутанного голосования по ошибке поддержала некоторые из этих поправок.

