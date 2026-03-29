29 марта 2026
последняя новость: 19:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Администрация США намерена увеличить на треть минимальную зарплату для обладателей виз H-B1

время публикации: 29 марта 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 19:42
Министерство труда США предлагает провести реформу в области оплаты труда иностранных специалистов, трудоустроенных по рабочей визе H-B1. Она предусматривает увеличение заработной платы на сумму до 14000 долларов в год.

Минимальную зарплату для программистов и других обладателей ценных специальностей предлагается увеличить, в зависимости от их опыта, на 21-33%. Министерство подчеркивает: цель реформы – устранить разницу в оплате труда между иностранцами и американцами, выполняющими одинаковую работу.

"Изменения призваны устранить визовые злоупотребления, связанные с тем, что работодатели предпочитают заменять американских работников на низкооплачиваемых иностранцев", – отмечается в заявлении.

Напомним: в декабре президент США Дональд Трамп ввел новый сбор в размере 100 тысяч долларов, который работодатели обязаны уплачивать при подаче новых ходатайств о выдаче новых виз H-1B для высококвалифицированных иностранных работников. Официальная цель меры – сделать использование программы H-1B более дорогостоящим и тем самым стимулировать компании нанимать граждан США.

