30 марта 2026
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

После утверждения госбюджета минфин Израиля ухудшил экономические прогнозы

Минфин
Экономические прогнозы
время публикации: 30 марта 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 12:33

Главный экономист министерства финансов Шмуэль Абрамзон опубликовал в понедельник, 30 марта, через несколько часов после утверждения государственного бюджета на 2026 год, обновленные прогнозы относительно экономического роста.

Первоначальная оценка его департамента, подготовленная в первые дни операции "Рычание льва", предполагала короткую кампанию и снижение прогноза экономического роста на 0,4 процентного пункта – с 5,2% до 4,8%.

Однако поскольку этот сценарий не реализовался, ведомство разработало три новых сценария в зависимости от сроков окончания боевых действий.

Если война с Ираном завершится в середине апреля, а с Ливаном - в конце апреля, рост ВВП составит 3,8%.

Если боевые действия в Ливане затянутся до конца второго квартала при том же иранском сценарии, рост ВВП составит 3,5%.

Наиболее пессимистичный вариант - завершение иранской кампании в конце апреля и ливанской в конце второго квартала. В таком случае прогнозируется рост ВВП на 3,3%.

Прогноз на 2027 год скорректирован до диапазона 5,3-6,1% в зависимости от сценария.

