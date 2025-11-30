Просьба Нетаниягу об амнистии привела к росту биржевых котировок

Тель-авивская биржа отреагировала ростом котировок на прошение об амнистии, направленное премьер-министром Биньямином Нетаниягу президенту Ицхаку Герцогу. Ведущий индекс TA-35 вырос на 1,2%, ТА-90 на 2,1%, а ТА-125 – на 1,4%.

Просьба об амнистии включает два письма – письмо, подписанное адвокатом премьер-министра Амитом Хададом, и письмо, подписанное самим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В письме, подписанном премьер-министром, помимо прочего говорится: "У меня нет сомнений в том, что завершение судебного процесса поспособствует снижению уровня напряженности в общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг этого суда. Это решение принято мною и продиктовано чувством ответственности премьере-министра за судьбу страны".

В письме адвоката Амита Хадада, помимо прочего, сказано: "Мы обращаемся к вам от имени нашего подзащитного, депутата Кнессета Биньямина Нетаниягу, с просьбой использовать ваши полномочия и на основе чувства национальной ответственности и стремления к благу государства – амнистировать премьер-министра и распорядиться о завершении всех судебных процедур в отношении него".