x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 13:52
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Просьба Нетаниягу об амнистии привела к росту биржевых котировок

время публикации: 30 ноября 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 13:52
Просьба Нетаниягу об амнистии привела к росту биржевых котировок
Avshalom Sassoni/FLASH90

Тель-авивская биржа отреагировала ростом котировок на прошение об амнистии, направленное премьер-министром Биньямином Нетаниягу президенту Ицхаку Герцогу. Ведущий индекс TA-35 вырос на 1,2%, ТА-90 на 2,1%, а ТА-125 – на 1,4%.

Просьба об амнистии включает два письма – письмо, подписанное адвокатом премьер-министра Амитом Хададом, и письмо, подписанное самим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В письме, подписанном премьер-министром, помимо прочего говорится: "У меня нет сомнений в том, что завершение судебного процесса поспособствует снижению уровня напряженности в общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг этого суда. Это решение принято мною и продиктовано чувством ответственности премьере-министра за судьбу страны".

В письме адвоката Амита Хадада, помимо прочего, сказано: "Мы обращаемся к вам от имени нашего подзащитного, депутата Кнессета Биньямина Нетаниягу, с просьбой использовать ваши полномочия и на основе чувства национальной ответственности и стремления к благу государства – амнистировать премьер-министра и распорядиться о завершении всех судебных процедур в отношении него".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook