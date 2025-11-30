В Израиле повышаются цены на бензин

В ночь на понедельник, 1 декабря, вырастут цены на бензин. Цена за литр 95-октанового бензина вырастет на четыре агоры, составив 7,11 шекеля. В Эйлате цена вырастит на три агоры – до 6,03 шекеля.

Цены на нефтепродукты, регулируемые государством, корректируются с первого числа каждого месяца. Основные влияющие на них факторы – мировые цены на нефть и курс доллара по отношению к шекелю.