30 ноября 2025

Экономика

В Израиле повышаются цены на бензин

время публикации: 30 ноября 2025 г., 13:24
В Израиле повышаются цены на бензин
Flash90. Фото: О.Нахшон

В ночь на понедельник, 1 декабря, вырастут цены на бензин. Цена за литр 95-октанового бензина вырастет на четыре агоры, составив 7,11 шекеля. В Эйлате цена вырастит на три агоры – до 6,03 шекеля.

Цены на нефтепродукты, регулируемые государством, корректируются с первого числа каждого месяца. Основные влияющие на них факторы – мировые цены на нефть и курс доллара по отношению к шекелю.

