Тысячам самолетов Airbus требуется программное и аппаратное обновление

Европейская авиастроительная корпорация Airbus сообщила, что тысячам произведенных ею самолетов потребуются программные, а иногда и аппаратные обновления из-за того, что мощное солнечное излучение способно искажать данные, необходимые для навигации.

Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6000 машин (около половины мирового парка), но в случае примерно 5100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения, оно занимает около трех часов, сообщает ВВС.

Среди авиакомпаний, которые уже признали, что им придётся временно вывести из эксплуатации часть самолетов, – Wizz Air, Air India и Air New Zealand.

Easyjet сначала сообщил, что "ожидает, что результатом этого станут определённые перебои", о чем он проинформирует пассажиров напрямую. Через несколько часов компания объявила, что уже установила обновления на "многие" самолеты.

American Airlines опубликовала более детальную информацию: затронуты 340 ее самолетов, но огромное большинство обновлений будут завершены в течение ближайших дней.