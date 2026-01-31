x
31 января 2026
|
последняя новость: 08:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2026
|
31 января 2026
|
последняя новость: 08:14
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Саудовская Аравия получит от США вооружения на сумму 9 миллиардов долларов

США
Саудовская Аравия
Вооружения
время публикации: 31 января 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 08:36
Саудовская Аравия получит от США вооружения на сумму 9 миллиардов долларов
Sebastian Apel/U.S. Department of Defense, via AP

Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Саудовской Аравии вооружений на сумму 9 миллиардов долларов.

В сделку включены 730 ракет модели PAC-3 MSE (наиболее современной версии ракет Patriot) наряду с комплектами для модернизации пусковых установок, вспомогательным оборудованием, запасными частями, зашифрованным программным обеспечением и техническими руководствами, системами обучения, а также логистическим и инженерным сопровождением.

Согласно сообщению, это значительно укрепит возможности противовоздушной обороны Саудовской Аравии и повысит ее вклад в общую систему обороны CENTCOM в Персидском заливе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook