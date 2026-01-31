Саудовская Аравия получит от США вооружения на сумму 9 миллиардов долларов

Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Саудовской Аравии вооружений на сумму 9 миллиардов долларов.

В сделку включены 730 ракет модели PAC-3 MSE (наиболее современной версии ракет Patriot) наряду с комплектами для модернизации пусковых установок, вспомогательным оборудованием, запасными частями, зашифрованным программным обеспечением и техническими руководствами, системами обучения, а также логистическим и инженерным сопровождением.

Согласно сообщению, это значительно укрепит возможности противовоздушной обороны Саудовской Аравии и повысит ее вклад в общую систему обороны CENTCOM в Персидском заливе.