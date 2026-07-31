Курсы валют в Израиле на 31 июля 2026 года: доллар и евро подешевели

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 31 июля, валютные торги завершились снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,521% и составил 3,057 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,133% и составил 3,519 шекеля за €1.